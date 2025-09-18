رأسية زيكو تقود بيراميدز للارتقاء 6 مراكز في الدوري على حساب زد

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

هدف زيكو - بيراميدز - زد

ارتقى بيراميدز 6 مراكز بالفوز على زد بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز الوحيد.

وحقق بيراميدز 7 انتصارات ضد زد في جميع المسابقات عبر 8 مباريات تواجه خلالها الفريقين من قبل.

وأصبح بيراميدز في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما ظل زد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وصف المباراة

جاء أول تهديد في اللقاء عن طريق مصطفى سعد بتسديدة سهلة جاءت في يد محمد الشناوي في الدقيقة 19.

وهدأت أحداث المباراة وظهرت أول فرص بيراميدز الخطيرة في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من أحمد عاطف "قطة" تصدى لها علي لطفي ببراعة.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول عبد الرحمن مجدي لكن كرته جاءت سهلة في يد علي لطفي.

واستحوذ لاعبو زد على الكرة بحثا عن التقدم لكن بيراميدز قرر في الـ 20 دقيقة الأخيرة الخروج أكثر مع التغييرات الهجومية بحثا عن التقدم.

وبالفعل في الدقيقة 73 أرسل محمد الشيبي عرضية أودعها مصطفى زيكو برأسية في الشباك.

هدف هو الثاني تواليا لزيكو بقميص زد في جميع المسابقات وجاء أمام فريقه السابق.

وصنع زيكو بالكعب فرصة لزلاكة الذي سدد لكن علي لطفي تألق ومنع الفرصة من أن تسكن شباكه في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.

الدوري المصري زيكو بيراميدز زد
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين المقاولون يرفض استقالة مكي ويعلن استمراره مع الفريق كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري على حساب الاتحاد لا راحة.. الزمالك يواصل تدريباته بعد الفوز على الإسماعيلي إسماعيل: المنافسة ليست سهلة في الزمالك.. وأسعى لإتقان دوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة
أخر الأخبار
اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر 11 دقيقة | رياضات أخرى
بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا 25 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا 32 دقيقة | كرة يد
فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين 49 دقيقة | الدوري المصري
استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة القائد حجازي.. نيوم يحقق انتصاره الثاني في الدوري السعودي على حساب الأخدود ساعة | سعودي في الجول
الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513702/رأسية-زيكو-تقود-بيراميدز-للارتقاء-6-مراكز-في-الدوري-على-حساب-زد