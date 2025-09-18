رأسية زيكو تقود بيراميدز للارتقاء 6 مراكز في الدوري على حساب زد

ارتقى بيراميدز 6 مراكز بالفوز على زد بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل مصطفى زيكو هدف بيراميدز الوحيد.

وحقق بيراميدز 7 انتصارات ضد زد في جميع المسابقات عبر 8 مباريات تواجه خلالها الفريقين من قبل.

وأصبح بيراميدز في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما ظل زد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وصف المباراة

جاء أول تهديد في اللقاء عن طريق مصطفى سعد بتسديدة سهلة جاءت في يد محمد الشناوي في الدقيقة 19.

وهدأت أحداث المباراة وظهرت أول فرص بيراميدز الخطيرة في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من أحمد عاطف "قطة" تصدى لها علي لطفي ببراعة.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول عبد الرحمن مجدي لكن كرته جاءت سهلة في يد علي لطفي.

واستحوذ لاعبو زد على الكرة بحثا عن التقدم لكن بيراميدز قرر في الـ 20 دقيقة الأخيرة الخروج أكثر مع التغييرات الهجومية بحثا عن التقدم.

وبالفعل في الدقيقة 73 أرسل محمد الشيبي عرضية أودعها مصطفى زيكو برأسية في الشباك.

هدف هو الثاني تواليا لزيكو بقميص زد في جميع المسابقات وجاء أمام فريقه السابق.

وصنع زيكو بالكعب فرصة لزلاكة الذي سدد لكن علي لطفي تألق ومنع الفرصة من أن تسكن شباكه في الدقيقة 90+1 لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.