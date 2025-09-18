انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) نابولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي أمام نابولي على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويلتقي مانشستر سيتي أمام نابولي وبروسيا دورتموند، وليفركوزن، وجالاتا سراي على أرضه، فيما يخرج لمواجهة ريال مدريد، وباير ليفركوزن، وبودو جليمت، وموناكو.

أما نابولي فيواجه تشيلسي، وأينتراخت فرانكفورت، وسبورتنج لشبونة، وكاباراج أجدام على ملعبه، فيما يخرج لمواجهة مانشستر سيتي، وبنفيكا، وأيندهوفن، وكوبنهاجن.

-----------

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-0

ق 80: 3 تبديلات لمانشستر سيتي بنزول ناثان أكي وريكو لويس وأوسكار بوب، بدلا من ريندرز وجفارديول وهالاند

ق 69: تبديل آخر لمانشستر سيتي بنزول سافينيو بدلا من جيريمي دوكو.

ق 65: جووووول جيريمي دوكو يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد مرور رائع من دفاع نابولي.

ق 60: التبديل الأول لمانشستر سيتي بنزول نيكو جونزاليس بدلا من رودري.

ق 56: جووووول هالاند يسجل الأول من رأسية بعد تمريرة رائعة من فودين

video:1

ق 55: تبديل ثان لنابولي بنزول جوان خيسوس بدلا من بوليتانو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+2: تسديدة قوية كادت تسكن الشباك لولا تدخل بوليتانو لينقذها حارس نابولي على خط المرمى.

ق 41: حارس نابولي فانيا سافيتش يتألق ويتصدى لكرتين متتاليتين ويحمي مرماه من تلقي أي هدف.

ق 30: محاولة من فيل فودين بتسديدة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس نابولي فانيا سافيتش.

ق 26: تبديل أول لنابولي بنزول الأوروجوياني أليفيرا بدلا من كيفين دي بروين، لتعويض النقص العددي في الدفاع.

ق 25: كرة عرضية من ريندرز، لرأسية هالاند ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

ق 21: بطاقة حمراء لـ جيوفاني دي لورينزو بعد عرقلة هالاند على حدود منطقة الجزاء

ق 20: هالاند ينطلق نحو المرمى ودي لورينزو يتدخل بقطع الكرة، والحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية بطاقة حمراء.

ق 18: دوناروما يتألق ويبعد رأسية سام بوكيما ليحافظ على شباكه نظيفة

بداية المباراة