مباشر دوري الأبطال - نيوكاسل (0)-(0) برشلونة.. الشوط الثاني
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
---
بداية المباراة
نرشح لكم
استراحة أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) نابولي تشكيل برشلونة - عودة رافينيا ودي يونج أمام نيوكاسل التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. ودي بروين أساسي مع نابولي روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس