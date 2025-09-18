انتهت في دوري الأبطال - نيوكاسل (1)-(2) برشلونة
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
---
ق 89 جووووول تقليص الفارق
ق 69 جوووووول راشفورد يسجل الثاني
ق 57 جووووول ماركوس راشفورد يسجل هدفه الأول مع برشلونة أخيرا
بداية المباراة
نرشح لكم
جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) نابولي تشكيل برشلونة - عودة رافينيا ودي يونج أمام نيوكاسل التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. ودي بروين أساسي مع نابولي روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن