انتهت في دوري الأبطال - نيوكاسل (1)-(2) برشلونة

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

يلعب برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

تابع من هنا

---

ق 89 جووووول تقليص الفارق

ق 69 جوووووول راشفورد يسجل الثاني

ق 57 جووووول ماركوس راشفورد يسجل هدفه الأول مع برشلونة أخيرا

بداية المباراة

برشلونة دوري أبطال أوروبا نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية الأسرع في التاريخ.. هالاند يصل للهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) نابولي تشكيل برشلونة - عودة رافينيا ودي يونج أمام نيوكاسل التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. ودي بروين أساسي مع نابولي روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن
أخر الأخبار
موقعة عبد الستار صبري ومدرب الزمالك السابق.. مورينيو وبنفيكا وتاريخ يعيد نفسه بعد 25 عاما 44 دقيقة | تقرير في الجول
موسم انفجار راشفورد؟ برشلونة يضرب نيوكاسل بهدفين ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عسل إلى نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة.. ولقب السيدات من نصيب مصر ساعة | رياضات أخرى
بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - انتصارات مصرية في الجولة الثانية بـ دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | كرة يد
فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يعلن رحيل سامي.. وإيقاف مستحقات وخصم من عقود اللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513700/انتهت-في-دوري-الأبطال-نيوكاسل-1-2-برشلونة