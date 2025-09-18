لا راحة.. الزمالك يواصل تدريباته بعد الفوز على الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني لفريق الأول الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مواصلة التدريبات غدًا الجمعة دون الحصول على راحة.

وجاء ذلك عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتغلب الأبيض على الدراويش بهدفين دون رد على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدفي الأبيض عبد الله السعيد من ركلة جزاء وعدي الدباغ.

بهذه النتيجة ينقض الزمالك على صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل و5 هزائم.

ويستعد الأبيض الآن لمواجهة الجونة، في غياب الثنائي جوان بيزيرا ومحمود بنتايك لتراكم الإنذارات.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يواجه الزمالك منافسه الجونة في الجولة الثامنة من الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.