تشكيل برشلونة - عودة رافينيا ودي يونج أمام نيوكاسل

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة ضد رايو فايكانو

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستمر غياب لامين يامال بداعي الإصابة.

فيما يعود رافينيا للتشكيل الأساسي بعد تواجده على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام فالنسيا، قبل مشاركته في الشوط الثاني وتسجيله لهدفين.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا ديلو سبورت: برشلونة يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش مجانا لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن قائمة برشلونة – عودة دي يونج واستمرار غياب لامين يامال أمام نيوكاسل

كذلك يعود فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بعد غيابه بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: رافينيا - ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: نِك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير- فابيان شار - دان بيرن - فالنتينو ليفرامينتو

خط الوسط: جولينتون - ساندرو تونالي - برونو جيماريش

خط الهجوم: أنتوني جوردون - هارفي بارنز - أنتوني إيلانجا

ووصل برشلونة في الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام إنتر 7-6 في مجموع المباراتين.

برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 28 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513698/تشكيل-برشلونة-عودة-رافينيا-ودي-يونج-أمام-نيوكاسل