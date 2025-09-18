تشكيل برشلونة - عودة رافينيا ودي يونج أمام نيوكاسل

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيله لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستمر غياب لامين يامال بداعي الإصابة.

فيما يعود رافينيا للتشكيل الأساسي بعد تواجده على مقاعد البدلاء في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام فالنسيا، قبل مشاركته في الشوط الثاني وتسجيله لهدفين.

كذلك يعود فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة بعد غيابه بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتين

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: رافينيا - ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: نِك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير- فابيان شار - دان بيرن - فالنتينو ليفرامينتو

خط الوسط: جولينتون - ساندرو تونالي - برونو جيماريش

خط الهجوم: أنتوني جوردون - هارفي بارنز - أنتوني إيلانجا

ووصل برشلونة في الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام إنتر 7-6 في مجموع المباراتين.