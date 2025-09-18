التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. ودي بروين أساسي مع نابولي

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

يستضيف مانشستر سيتي منافسه نابولي على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفع جوارديولا بـ فيل فودين أساسيا في تشكيل فريقه بعد تألقه في ديربي مانشستر وإحرازه هدفا، فيما يغيب عمر مرموش نتيجة الإصابة.

وعلى الجانب الآخر قرر أنطونيو كونتي الدفع بـ كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق، أساسيا في تشكيل نابولي، إلى جانب سكوت ماكتوميناي.

أخبار متعلقة:
أوديجارد يسابق الزمن للحاق بمواجهة مانشستر سيتي شوط ثاني ماراثوني بـ8 أهداف.. يوفنتوس يتعادل مع دورتموند +97 بدوري أبطال أوروبا مؤتمر لويس إنريكي: تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هو الأصعب.. وهذا موقف كفارتسخيليا

ويبدأ بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبد القادر خوسانوف - روبن دياش - يوشكو جفارديول - نيكو أوريلي

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - تيجاني ريندرز

الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: ترافورد - ماركوس بيتينيلي - ناثان أكي - نيكولاس جونزاليس - سافينيو - ماتيوس نونيز - أوسكار بوب - ديفين موكاسا - ريكو لويس - ستيفين مفوني

أما نابولي فيبدأ أنطونيو كونتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فانيا سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - سام بوكيما - أليساندرو بونجيورنو - ليوناردو سبينازولا

الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - ماتيو بوليتانو - فرانك أنجويسا - كيفين دي بروين - سكوت ماكتوميناي

الهجوم: راسموس هويلوند

وسبق أن التقى مانشستر سيتي أمام نابولي 4 مرات، حقق البطل الإنجليزي الفوز مرتين، وتعادلا مرة واحدة، وفاز نابولي في مباراة.

وأحرز مانشستر سيتي 8 أهداف، فيما أحرز نابولي 6 أهداف.

ويقود أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، يقود الفريق الخامس في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، بعد قيادته يوفنتوس وتشيلسي وإنتر وتوتنام.

ويعد كونتي ثالث أكثر مدرب يقود فرق في دوري أبطال أوروبا بعد كارلو أنشيلوتي 8 فرق، وكلاوديو رانيري 6.

ويخوض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موسمه الـ17 في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع جوزيه مورينيو، بعد كارلو أنشيلوتي 22 موسما، وأرسن فينجر 20 موسما، وأليكس فيرجسون 18 موسما.

وسبق أن التقى أنطونيو كونتي أمام بيب جوارديولا 7 مرات من قبل في كافة المسابقات، فاز كونتي 4 مرات، وجوارديولا 3 مرات.

ويعد كونتي من بين 3 مدربين تفوقوا على جوارديولا في المواجهات المباشرة، يورجن كلوب فاز 11 مباراة مقابل 10 لـ جوارديولا، ولويس إنريكي فاز 3 مباريات مقابل 2 لـ جوارديولا.

مانشستر سيتي نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 28 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513697/التشكيل-هالاند-يقود-هجوم-مانشستر-سيتي-ودي-بروين-أساسي-مع-نابولي