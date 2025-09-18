التشكيل - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي.. ودي بروين أساسي مع نابولي

يستضيف مانشستر سيتي منافسه نابولي على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفع جوارديولا بـ فيل فودين أساسيا في تشكيل فريقه بعد تألقه في ديربي مانشستر وإحرازه هدفا، فيما يغيب عمر مرموش نتيجة الإصابة.

وعلى الجانب الآخر قرر أنطونيو كونتي الدفع بـ كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي السابق، أساسيا في تشكيل نابولي، إلى جانب سكوت ماكتوميناي.

ويبدأ بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبد القادر خوسانوف - روبن دياش - يوشكو جفارديول - نيكو أوريلي

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - تيجاني ريندرز

الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: ترافورد - ماركوس بيتينيلي - ناثان أكي - نيكولاس جونزاليس - سافينيو - ماتيوس نونيز - أوسكار بوب - ديفين موكاسا - ريكو لويس - ستيفين مفوني

أما نابولي فيبدأ أنطونيو كونتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فانيا سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - سام بوكيما - أليساندرو بونجيورنو - ليوناردو سبينازولا

الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا - ماتيو بوليتانو - فرانك أنجويسا - كيفين دي بروين - سكوت ماكتوميناي

الهجوم: راسموس هويلوند

وسبق أن التقى مانشستر سيتي أمام نابولي 4 مرات، حقق البطل الإنجليزي الفوز مرتين، وتعادلا مرة واحدة، وفاز نابولي في مباراة.

وأحرز مانشستر سيتي 8 أهداف، فيما أحرز نابولي 6 أهداف.

ويقود أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي، يقود الفريق الخامس في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، بعد قيادته يوفنتوس وتشيلسي وإنتر وتوتنام.

ويعد كونتي ثالث أكثر مدرب يقود فرق في دوري أبطال أوروبا بعد كارلو أنشيلوتي 8 فرق، وكلاوديو رانيري 6.

ويخوض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي موسمه الـ17 في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع جوزيه مورينيو، بعد كارلو أنشيلوتي 22 موسما، وأرسن فينجر 20 موسما، وأليكس فيرجسون 18 موسما.

وسبق أن التقى أنطونيو كونتي أمام بيب جوارديولا 7 مرات من قبل في كافة المسابقات، فاز كونتي 4 مرات، وجوارديولا 3 مرات.

ويعد كونتي من بين 3 مدربين تفوقوا على جوارديولا في المواجهات المباشرة، يورجن كلوب فاز 11 مباراة مقابل 10 لـ جوارديولا، ولويس إنريكي فاز 3 مباريات مقابل 2 لـ جوارديولا.