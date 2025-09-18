إسماعيل: المنافسة ليست سهلة في الزمالك.. وأسعى لإتقان دوري

قدم محمد إسماعيل مدافع الزمالك، الشكر للجماهير بعد الإشادة التي تلقاها عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وشارك إسماعيل أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري.

وأوضح إسماعيل في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "جماهير الزمالك التي تتواجد في المدرجات في المدرجات تمنحنا دوافعًا كبيرة، ودورهم مؤثر في أي مباراة."

وأبدى إسماعيل سعادته بالفوز على الإسماعيلي: "سعيد بالفوز اليوم ونطمح في مواصلة تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة".

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعد 7 جولات.

وأكمل مدافع الزمالك "أسعى للحفاظ على نفس المستوى خلال المرحلة المقبلة، والالتزامات الدفاعية تجعلني أركز على إتقان دوري داخل الملعب."

وانضم محمد إسماعيل صاحب الـ26 عاما إلى الزمالك قادما من زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك إسماعيل أساسيا للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق، بعد خوضه مباراة المصري في الجولة السادسة والتي فاز خلالها الفريق الأبيض 3-0.

وعن المنافسة على المشاركة أساسيا، رد "الزمالك يضم مدافعين كبار، والمنافسة ليست سهلة على الإطلاق، لكني أتعلم من زملائي بشكل مستمر، وفي النهاية المنافسة تصب في مصلحة الفريق".

ويضم دفاع الزمالك حسام عبد المجيد، ومحمود حمدي الونش، وصلاح مصدق.