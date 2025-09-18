الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة

يواصل الزمالك احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بفوز جديد على الإسماعيلي.

وتغلب الأبيض على الدراويش بهدفين دون رد على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل هدفي الأبيض عبد الله السعيد من ركلة جزاء وعدي الدباغ.

بهذه النتيجة ينقض الزمالك على صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل و5 هزائم.

ويستعد الأبيض الآن لمواجهة الجونة، في غياب الثنائي جوان بيزيرا ومحمود بنتايك لتراكم الإنذارات.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يواجه الزمالك منافسه الجونة في الجولة الثامنة من الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.