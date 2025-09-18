يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة

تأكد غياب المغربي محمود بنتايك والبرازيلي جوان بيزيرا ثنائي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة.

ويأتي ذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل بنتايك وبيزيرا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبغياب الثنائي أمام الجونة، سيعود أمام الأهلي في الجولة التاسعة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس.

سجل هدفي الأبيض عبد الله السعيد من ركلة جزاء وعدي الدباغ.

بهذه النتيجة ينقض الزمالك على صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل و5 هزائم.