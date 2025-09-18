يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا

تأكد غياب المغربي محمود بنتايك والبرازيلي جوان بيزيرا ثنائي الزمالك عن مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة.

ويأتي ذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل بنتايك وبيزيرا على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين الإسماعيلي في المركز الثالث.. السعيد يهز شباك الدراويش للمرة التاسعة بمسيرته

ويستعد الزمالك للقاء الجونة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبغياب الثنائي أمام الجونة، سيعود أمام الأهلي في الجولة التاسعة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس.

سجل هدفي الأبيض عبد الله السعيد من ركلة جزاء وعدي الدباغ.

بهذه النتيجة ينقض الزمالك على صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل و5 هزائم.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري الجونة الأهلي محمود بنتايك جوان بيزيرا
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا بدلاء مودرن سبورت يخطفون تعادلا مثيرا أمام إنبي في +95
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه 30 دقيقة | الدوري المصري
يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة 32 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد 38 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا 40 دقيقة | الدوري المصري
صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء 44 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513693/يعودان-أمام-الأهلي-غياب-بيزيرا-وبنتايك-عن-مباراة-الزمالك-أمام-الجونة