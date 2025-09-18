قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن عماد النحاس المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا الثامنة مساء الجمعة، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وتشهد القائمة غياب أحمد سيد زيزو، وإمام عاشور للإصابة، بالإضافة لاستمرار غياب محمد شكري، وكريم فؤاد، وأشرف داري للسبب ذاته.

ويغيب أحمد عبد القادر عن قائمة الأهلي إذ يواصل التأهيل تمهيدا للمشاركة مع الفريق.

وشهدت القائمة عودة عمر كمال بعد غيابه مباراة إنبي لأسباب فنية، وياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة.

كما تواجد في القائمة حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا"

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد رمضان - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أحمد رضا

وسط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي

الهجوم: نيتس جراديشار - محمد شريف - حمزة عبد الكريم.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحل سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

