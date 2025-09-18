صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين

تغلب الزمالك على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

البداية أتت بركلة جزاء للأبيض بعد جذب محمد إيهاب للبرازيلي جوان بيزيرا.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو احتسب أمين عمر ركلة الجزاء، ليسجل منها عبد الله السعيد على يسار الحارس عبد الله جمال في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 26 حاول إبراهيم عبد العال للدراويش بتسديدة مرت بعيدا عن المرمى.

وسدد بيزيرا من موقع خطير في الدقيقة 27، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأصيب عمر جابر، ليأتي صلاح الدين مصدق بدلا منه في الدقيقة 45.

بعدها سدد عدي الدباغ كرة خطيرة ولكن مرت فوق العارضة.

مع انطلاق الشوط الثاني حل الثنائي عبد الرحمن الدح وعمر القط بدلا من إبراهيم عبد العال ومحمد إيهاب في صفوف الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 57 من خطأ فادح لمحمد عمار، اقتنص عدي الدباغ الكرة وسجل الهدف الثاني فوق الحارس.

وأتى الثنائي محمد خطاري وأنور عبد السلام بدلا من إريك تراوري وخالد النبريص في الدقيقة 62.

على الجانب الآخر أحمد فتوح وعبد الحميد معالي وأحمد حمدي بدلا من محمود بنتايك ونبيل عماد وناصر ماهر في الدقيقة 66.

وسدد عبد الرحمن الدح كرة خطيرة ولكن أبعدها حسام عبد المجيد على الخط في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 83 أتى ناصر منسي بدلا من عدي الدباغ.

ثم اختتم الإسماعيلي تبديلاته بنزول محمد وجدي بدلا من نادر فرج في الدقيقة 91.

وفي الدقيقة 93 سدد ناصر منسي رأسية من ركنية ولكن فوق العارضة.

واختتم محمد عبد السميع المباراة بركلة حرة فوق عارضة الزمالك في الدقيقة 98.

بهذه النتيجة ينقض الزمالك على صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل و5 هزائم.