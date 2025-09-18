مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز ضد زد والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 7 من الدوري المصري.
وتقام المباراتان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
بيراميدز ضد زد
بداية اللقاء بعد قليل
تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
===
الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية
بداية اللقاء بعد قليل
تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
