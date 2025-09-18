مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز ضد زد والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 7 من الدوري المصري.

وتقام المباراتان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز ضد زد

أخبار متعلقة:
أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا بدلاء مودرن سبورت يخطفون تعادلا مثيرا أمام إنبي في +95 التشكيل - الشيبي أساسي في تشكيل بيراميدز.. وعاطف يقود هجوم زد خبر في الجول - تحديد موعد جلسة لجنة شكاوى اللاعبين مع زيزو

بداية اللقاء بعد قليل

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

===

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

بداية اللقاء بعد قليل

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

بيراميدز زد الدوري المصري الاتحاد السكندري كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا بدلاء مودرن سبورت يخطفون تعادلا مثيرا أمام إنبي في +95
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقناة الناقلة 27 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فيريرا: تحدثنا مع بيزيرا بسبب البطاقات الصفراء.. والسعيد يؤدي عمله على أكمل وجه 28 دقيقة | الدوري المصري
يعودان أمام الأهلي.. غياب بيزيرا وبنتايك عن مباراة الزمالك أمام الجونة 30 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد 36 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وغياب 6 لاعبين أمام سيراميكا كليوباترا 37 دقيقة | الدوري المصري
صدارة بيضاء وهزيمة خامسة للدراويش.. الزمالك يجتاز الإسماعيلي بهدفين 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(0) الكهرباء.. بداية اللقاء 42 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513689/مباشر-الدوري-المصري-بيراميدز-0-0-زد-والاتحاد-0-0-الكهرباء-بداية-اللقاء