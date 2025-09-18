انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(1) الكهرباء.. فوز تاريخي

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:33

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد أوكلاند سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز ضد زد والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 7 من الدوري المصري.

وتقام المباراتان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز ضد زد

انتهت

ق 73: جووول زيكو يسجل الأول لبيراميدز برأسية

ق 49: تسديدة من عبد الرحمن مجدي سهلة في يد علي لطفي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تصويبة قوية من قطة يتصدى لها علي لطفي.

ق 19: تسديدة مصطفى سعد يتصدى لها الشناوي بسهولة.

بداية اللقاء

===

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية

انتهت

ق 71: جووول أووول برأسية شيكا بعد تمريرة متقنة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تسديدة هشام عادل يتصدى لها حارس كهرباء الإسماعيلية

ق 6: علي سليمان يسدد كرة قوية يتصدى لها صبحي سليمان حارس الاتحاد.

بداية اللقاء

بيراميدز زد الدوري المصري الاتحاد السكندري كهرباء الإسماعيلية
