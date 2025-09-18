انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) زد.. والاتحاد (0)-(1) الكهرباء.. فوز تاريخي
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز ضد زد والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية في الجولة 7 من الدوري المصري.
وتقام المباراتان في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
بيراميدز ضد زد
انتهت
ق 73: جووول زيكو يسجل الأول لبيراميدز برأسية
ق 49: تسديدة من عبد الرحمن مجدي سهلة في يد علي لطفي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: تصويبة قوية من قطة يتصدى لها علي لطفي.
ق 19: تسديدة مصطفى سعد يتصدى لها الشناوي بسهولة.
بداية اللقاء
تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
===
الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية
انتهت
ق 71: جووول أووول برأسية شيكا بعد تمريرة متقنة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: تسديدة هشام عادل يتصدى لها حارس كهرباء الإسماعيلية
ق 6: علي سليمان يسدد كرة قوية يتصدى لها صبحي سليمان حارس الاتحاد.
بداية اللقاء
تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.