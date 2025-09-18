أوسكار رويز: لدينا عناصر على نفس كفاءة حكام القمة في فيفا

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

أوسكار رويز - جهاد جريشة

أثنى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، على مستوى الحكام المصريين.

وكشف اتحاد الكرة عن اجتماع أوسكار رويز مع 10 من حكام الدوري بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، ومعالجة السلبيات.

وشدد أوسكار للأوسكار "يجب تقليل الأخطاء في المباريات، والسير على نفس خطى حكام القمة فى الفيفا".

وأشار "هناك حكاما فى مصر يمتلكون كفاءة حكام القمة في فيفا".

وأكمل رئيس لجنة الحكام في رسالته للحكام "جميع الفرق واللاعبين يسعون للتنافس على البطولات وتحقيق الألقاب، وهو ما يتطلب دقة أكبر فى إدارة المباريات."

وأتم بتوجيه طلب للحكام "يجب بذل مجهود مضاعف يصل إلى 200% من أجل تحقيق أحلامكم بالوصول إلى المستويات العالمية.".

ويترأس الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ فبراير الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

ويتواجد وجيه أحمد الحكم السابق، نائبا لرئيس اللجنة، وجهاد جريشة، وسيد مراد، وهيام بركات كثلاثة أعضاء للجنة الحكام.

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف عزب حجاج بدور المدير الإداري لإدارة الحكام.

وانطلق الدوري المصري الموسم الجديد في بداية أغسطس الماضي.

الدوري المصري أوسكار رويز
