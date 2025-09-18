خبر في الجول - تحديد موعد جلسة لجنة شكاوى اللاعبين مع زيزو
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 18:25
كتب : محمد جمال
حددت لجنة شكاوى اللاعبين في اتحاد الكرة موعدا لعقد جلسة مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي بعد شكوى الزمالك ضده.
أحمد سيد زيزو
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المقرر عقدة الجلسة يوم الإثنين 22 سبتمبر الجاري.
وطلبت اللجنة حضور اللاعب للجلسة للاستماع لأقواله.
وعقدت جلسة استماع باتحاد الكرة بسبب شكوى نادي الزمالك ضد زيزو في أغسطس الماضي
وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد أحمد زيزو لإثبات صحة موقف النادي ومخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقا للوائح.
وفي نهاية الجلسة تم الاستقرار على عقد جلسة مقبلة يحضرها زيزو بنفسه للاستماع له في شكوى الزمالك.
وانضم زيزو للأهلي في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك عقب نهاية تعاقده.
وتعرض زيزو لإصابة في العضلة الضامة مع الأهلي ولم يتحدد مدة غيابه.
