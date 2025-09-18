الأهلي يتعاقد مع الهولندي لانجيلير مديرا فنيا لقطاع الناشئين

أعلن الأهلي تعاقده مع الهولندي أرت لانجيلير مديرا فنيا لقطاع الناشئين

وكشف الأهلي عن تعاقد الأهلي مع لانجيلير بعد دراسة محمد يوسف المدير الرياضي للسير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين.

وأوضح الأهلي "بالعرض على لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف على الكرة، تم التعاقد مع المدرب الهولندي".

وأشار إلى أن التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم، وسيبدأ عمله مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وعن مسيرة لانجيلير كلاعب، فانضم لنادي دي جرافشاب كلاعب محترف في أوائل التسعينيات لكنه لم يشارك مع الفريق الأول، ليكمل دراسته الأكاديمية في التربية والبدنية ليبدأ مسيرته التدريبية في كرة القدم للهواة.

وبدأ لانجيلير صاحب الـ55 عاما، مسيرته الاحترافية في التدريب مسؤولا عن أكاديمية الشباب في نادي اف سي زفوله الهولندي عام 2008.

وتدرج في المناصب حتى تولي الفريق الأول لنادي زفوله موسم 2009 - 2010، حتى عام 2013 لينتقل إلى منصب مدير الأكاديمية بنادي أيندهوفن الهولندي ليستمر 4 سنوات.

ونجح في قيادة الفريق لدوري الدرجة الأولى الهولندي بعد احتلال صدارة الدرجة الثانية موسم 2011 - 2012.

وتولى تدريب منتخب هولندا تحت 21 سنة عام 2016، ثم تولي منصب مدير التطوير في الاتحاد الهولندي.

وعاد لتدريب نادي زفوله عام 2021، ثم منتخب كوراساو، إحدى جزر بحر الكاريبي.

وعمل في منصب مدير التطوير في نادي جرونجينين الهولندي عام 2022، حتى وصل لمنصب المدير الرياضي للنادي عام 2024.

وكان الأهلي عرض على محمد شوقي تولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي شهر مايو الماضي.

وعمل شوقي مدربا مساعدا في الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس بعد رحيل مارسيل كولر، قبل أن يرحل لتدريب نادي زد في الموسم الجديد.