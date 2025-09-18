الإسماعيلي في المركز الثالث.. السعيد يهز شباك الدراويش للمرة التاسعة بمسيرته

أصبح الإسماعيلي ثالث أكثر نادي يهز عبد الله السعيد شباكه خلال مسيرته في جميع المسابقات.

وتقدم الزمالك بهدف مبكر للسعيد من ركلة جزاء جاءت في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

ورفع السعيد رصيده لـ 9 أهداف هز بها شباك الإسماعيلي ليصبح ثالث أكثر فريق سجل في شباكه بالتساوي مع مصر للمقاصة والاتحاد السكندري.

ويأتي طلائع الجيش وإنبي في المركز الثاني برصيد 11 هدفا، فيما يعد سموحة أكثر فريق اهتزت شباكه من ثالث هدافي الدوري تاريخيا برصيد 13 هدفا.

ورفع السعيد رصيده من الأهداف لـ 136 هدفا في الدوري المصري عبر تاريخه في المركز الثالث.

وخاض السعيد ضد فريقه السابق 17 مباراة سجل فاز في 13 وتعادل في 4 ولم يخسر أي مباراة.

وسجل صاحب الـ 40 عاما ضد الدراويش 4 أهداف بقميص الأهلي و2 بقميص بيراميدز و3 بقميص الزمالك.

ويعد ذلك ثاني أهداف السعيد في الدوري هذا الموسم بعدما سجل ضد المصري في الجولة الماضية من علامة الجزاء.