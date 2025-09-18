الإسماعيلي في المركز الثالث.. السعيد يهز شباك الدراويش للمرة التاسعة بمسيرته
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 17:37
كتب : FilGoal
أصبح الإسماعيلي ثالث أكثر نادي يهز عبد الله السعيد شباكه خلال مسيرته في جميع المسابقات.
عبد الله السعيد
النادي : الزمالك
وتقدم الزمالك بهدف مبكر للسعيد من ركلة جزاء جاءت في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.
ورفع السعيد رصيده لـ 9 أهداف هز بها شباك الإسماعيلي ليصبح ثالث أكثر فريق سجل في شباكه بالتساوي مع مصر للمقاصة والاتحاد السكندري.
ويأتي طلائع الجيش وإنبي في المركز الثاني برصيد 11 هدفا، فيما يعد سموحة أكثر فريق اهتزت شباكه من ثالث هدافي الدوري تاريخيا برصيد 13 هدفا.
عبد الله السعيد يفتتح أهداف اللقاء ⚽🏹#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الإسماعيلي_الزمالكpic.twitter.com/YjRzk8pqPV— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) September 18, 2025
ورفع السعيد رصيده من الأهداف لـ 136 هدفا في الدوري المصري عبر تاريخه في المركز الثالث.
وخاض السعيد ضد فريقه السابق 17 مباراة سجل فاز في 13 وتعادل في 4 ولم يخسر أي مباراة.
وسجل صاحب الـ 40 عاما ضد الدراويش 4 أهداف بقميص الأهلي و2 بقميص بيراميدز و3 بقميص الزمالك.
ويعد ذلك ثاني أهداف السعيد في الدوري هذا الموسم بعدما سجل ضد المصري في الجولة الماضية من علامة الجزاء.