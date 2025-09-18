كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين الإسباني أوسكار كوينتانا مديرا فنيا لفريق رجال الاتحاد لكرة السلة.

ويبلغ كوينتانا من العمر 58 عاما وسبق وأن درب أكثر من ناد في الدوري الإسباني.

وقاد كوينتانا من قبل أندية إشبيلية وسرقسطة ومورسيا وريال بيتيس وأندورا.

واعتذر أحمد عمر عدم استكمال مهمته كمدير فني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة.

ويتولى أحمد عمر قيادة أهلي بني غازي الليبي بعد الاتحاد.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد السكندري قد دخل في مفاوضات مع كورو سيجورا مدرب الزمالك السابق.

لكن المفاوضات توقفت بسبب مغالاة المدرب الذي طلب الحصول على 16 ألف دولار بجانب 3 ألاف لمساعده وشقة منفصلة لكل منهما، وهو ما يراه الاتحاد مبالغا فيه.

ومن المقرر أن يصل كوينتانا إلى مصر الأسبوع المقبل بسبب ظروف أسرية بإجراء زوجته عملية جراحية تحتم تواجده هناك بالوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد بدوري المرتبط والذي سينطلق يوم 6 أكتوبر المقبل.