بعد أشهر قليلة.. حمزة علاء يعود لـ الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 17:13

كتب : أحمد الخولي

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - حمزة علاء

أعلن النادي الأهلي ضم حمزة علاء لمدة 3 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعد رحيله عن الأهلي بنهاية تعاقده في مع انتهاء الموسم الماضي.

وأنهى وليد صلاح الدين مدير الكرة بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس.

وعبر الحارس عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي.

وفسخ حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي بسبب تأخر قيده وعدم خوض أي مباراة.

وسينضم علاء لقائمة الأهلي بدءا من يناير المقبل وسينتهي تعاقده في صيف 2029.

وسبق أن كشف إسلام الشحات وكيل الحارس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم إنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين حمزة علاء ونادي بورتيمونينسي البرتغالي بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل".

وأشار وكيل الحارس "استخراج تصريح العمل كان يحتاج لمزيد من الوقت، وبالتالي فضّل حمزة علاء فسخ التعاقد في الوقت الحالي".

وأكمل "حمزة علاء لديه عدد من العروض في الوقت الحالي، ولكنه لن يتمكن من الانضمام إلى أحدهم واللعب لأن فترة القيد انتهت".

وأغلق باب القيد في الدوري المصري في 8 أغسطس الماضي، فيما تم غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية مطلع سبتمبر الجاري.

وتم قيد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي ولكن تصريح العمل عطّل فرصة لعبه مع الفريق.

ولا تسمح اللوائح سوى للاعب الحر الذي لم يتم قيده في أحد الفرق، بالانتقال وإتمام عملية قيده في أي نادي آخر.

وأتم وكيل حمزة علاء "الباب مفتوح سواء للعب في مصر والخليج وأوروبا ولكن بدءًا من يناير".

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

الأهلي حمزة علاء
