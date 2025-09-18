انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(2) مودرن.. تعادل قاتل

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 17:01

كتب : FilGoal

إنبي - مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد مودرن سبورت في مسابقة الدوري.

ويلعب إنبي ضد مودرن سبورت ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة مودرن سب

ورت ضد إنبي دقيقة بدقيقة من هنا.

--

انتهت

ق 90+5: جووول التعااادل عن طريق محمود ممدوح بعد عرضية إيبا

ق 79: جووول الثاااني لإنبي عن طريق يوسف أوبابا بعد عرضية صبيحة

ق 53: جووول التعاادل عرضية تمر من الجميع وحسام حسن يسكنها في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: القائم يمنع الهدف الأول لمودرن سبورت

ق 39: جووول أووول.. إنبي يتقدم برأسية محمد شريف حتحوت

بداية اللقاء

الدوري المصري إنبي مودرن سبورت
