انتهت الدوري المصري - إنبي (2)-(2) مودرن.. تعادل قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد مودرن سبورت في مسابقة الدوري.

ويلعب إنبي ضد مودرن سبورت ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة مودرن سب

ورت ضد إنبي دقيقة بدقيقة من هنا.

--

انتهت

ق 90+5: جووول التعااادل عن طريق محمود ممدوح بعد عرضية إيبا

ق 79: جووول الثاااني لإنبي عن طريق يوسف أوبابا بعد عرضية صبيحة

ق 53: جووول التعاادل عرضية تمر من الجميع وحسام حسن يسكنها في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: القائم يمنع الهدف الأول لمودرن سبورت

جوووول.. محمد حتحوت يسجل الهدف الاول لفريق إنبي في مرمى مودرن سبورت (مودرن سبورت 0 - 1 إنبي) pic.twitter.com/OL1ADQFpxD — ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025

ق 39: جووول أووول.. إنبي يتقدم برأسية محمد شريف حتحوت

بداية اللقاء