انتهت في الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ق 98 محمد عبد السميع يسدد ركلة حرة فوق العارضة

ق 93 ناصر منسي يسدد بالرأس من ركنية فوق القائم

ق 91 محمد وجدي بدلا من نادر فرج

ق 83 ناصر منسي بدلا من عدي الدباغ

ق 79 عبد الرحمن الدح يسدد وحسام عبد المجيد يبعدها على الخط

ق 66 أحمد فتوح وعبد الحميد معالي وأحمد حمدي بدلا من محمود بنتايك ونبيل عماد وناصر ماهر

ق 62 محمد خطاري وأنور عبد السلام بدلا من إريك تراوري وخالد النبريص

ق 57 جووول عدي الدباغ يقتنص الكرة من محمد عمار وينفرد ويسدد فوق الحارس

ق 46 عبد الرحمن الدح وعمر القط بدلا من إبراهيم عبد العال ومحمد إيهاب

استراحة

ق 45 +1 عدي الدباغ يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 44 نزول صلاح مصدق بدلا من عمر جابر

ق 41 إصابة عمر جابر

ق 27 جوان بيزيرا يسدد من داخل المنطقة ولكن بجوار القائم

ق 26 إبراهيم عبد العال يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 8 جووول عبد الله السعيد يسجل ركلة الجزاء على يسار الحارس عبد الله جمال

ق 7 احتسبها.. ركلة جزاء للزمالك

ق 6 أمين عمر يتجه لمراجعة شاشة تقنية الفيديو.. مخالفة محتملة من محمد إيهاب ضد جوان بيزيرا

ق 4 الزمالك يطالب بركلة جزاء..

بداية المباراة

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
