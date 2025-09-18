مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) الزمالك.. تبديلان للدراويش

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

هدف عبد الله السعيد

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ق 62 محمد خطاري وأنور عبد السلام بدلا من إريك تراوري وخالد النبريص

ق 57 جووول عدي الدباغ يقتنص الكرة من محمد عمار وينفرد ويسدد فوق الحارس

ق 46 عبد الرحمن الدح وعمر القط بدلا من إبراهيم عبد العال ومحمد إيهاب

استراحة

ق 45 +1 عدي الدباغ يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 44 نزول صلاح مصدق بدلا من عمر جابر

ق 41 إصابة عمر جابر

ق 27 جوان بيزيرا يسدد من داخل المنطقة ولكن بجوار القائم

ق 26 إبراهيم عبد العال يسدد ولكن بعيدا عن المرمى

ق 8 جووول عبد الله السعيد يسجل ركلة الجزاء على يسار الحارس عبد الله جمال

ق 7 احتسبها.. ركلة جزاء للزمالك

ق 6 أمين عمر يتجه لمراجعة شاشة تقنية الفيديو.. مخالفة محتملة من محمد إيهاب ضد جوان بيزيرا

ق 4 الزمالك يطالب بركلة جزاء..

بداية المباراة

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
