مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(2) الزمالك.. تبديلان للدراويش
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 16:57
كتب : FilGoal
يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.
ق 62 محمد خطاري وأنور عبد السلام بدلا من إريك تراوري وخالد النبريص
ق 57 جووول عدي الدباغ يقتنص الكرة من محمد عمار وينفرد ويسدد فوق الحارس
ق 46 عبد الرحمن الدح وعمر القط بدلا من إبراهيم عبد العال ومحمد إيهاب
استراحة
ق 45 +1 عدي الدباغ يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 44 نزول صلاح مصدق بدلا من عمر جابر
ق 41 إصابة عمر جابر
ق 27 جوان بيزيرا يسدد من داخل المنطقة ولكن بجوار القائم
ق 26 إبراهيم عبد العال يسدد ولكن بعيدا عن المرمى
ق 8 جووول عبد الله السعيد يسجل ركلة الجزاء على يسار الحارس عبد الله جمال
ق 7 احتسبها.. ركلة جزاء للزمالك
ق 6 أمين عمر يتجه لمراجعة شاشة تقنية الفيديو.. مخالفة محتملة من محمد إيهاب ضد جوان بيزيرا
ق 4 الزمالك يطالب بركلة جزاء..
بداية المباراة