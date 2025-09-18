تدريبات تأهيلية لـ بارون أوشينج بعد استبعاده أمام الإسماعيلي

خاض الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد هيئة قناة السويس قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي مساء الخميس ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد بارون أوشينج من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على الإسماعيلي باستاد هيئة قناة السويس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الإسماعيلي.

وحال فاز الزمالك يعود لصدارة الترتيب منفردا بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.