"عمرة ثم حسم الموقف النهائي".. في الجول يكشف خطوات الخطيب وقرار بشأن عبد الحفيظ

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 16:47

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - سيد عبد الحفيظ - الأهلي

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الخطوات المقبلة وحسم موقفه من الانتخابات.

ويستعد الأهلي للجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب قرر أن يحضر الجمعية العمومية غدا الجمعة، ثم يتوجه لأداء مناسك العمرة قبل أن يعلن موقفه النهائي بشأن الانتخابات.

وأقنع الخطيب، سيد عبد الحفيظ بالتواجد في قائمته حال استقر على الترشح.

ويؤجل الخطيب قراره النهائي لحين العودة بعد أداء مناسك العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ورحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في الأهلي بنهاية موسم 2022-2023 وجاء بعده خالد بيبو.

ويتولى منصب مدير الكرة بالأهلي في الوقت الحالي، وليد صلاح الدين ضمن جهاز عماد النحاس المدير الفني المؤقت.

