تشكيل الإسماعيلي - النبريص يقود الهجوم أمام الزمالك.. وجمال في حراسة المرمى

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

إريك تراوري - الإسماعيلي - خالد النبريص

يقود خالد النبريص هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: محمد إيهاب - محمد عمار - عبد الله محمد - إبراهيم النجعاوي.

الوسط: إيريك تراوري - محمد سمير - محمد عبد السميع - إبراهيم عبد العال.

الهجوم: نادر فرج - خالد النبريص.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الإسماعيلي.

وحال فاز الزمالك يعود لصدارة الترتيب منفردا بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.

