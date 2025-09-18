بعد بيان الجيش الملكي الناري.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف حكم مباراته ضد الرجاء

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

الجيش الملكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف مروان السوردي حكم مواجهة الجيش الملكي ضد الرجاء بسبب الأخطاء الكارثية التي شهدتها المباراة.

في البداية، أصدر نادي الجيش الملكي بيانا رسميا ينتقد فيه الأداء التحكيمي الخاص بمباراة الكلاسيكو أمام الرجاء ضمن منافسات الدوري المغربي.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيانه

على إثر الأخطاء التحكيمية التي طبعت أداء بعض حكام مباريات الجولة الأولى والثانية من الدوري المغربي والتي لم ترق إلى مستوى التطلعات قررت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم اتخاذ مجموعة من القرارات التأديبية، وذلك على النحو التالي:

مباراة الرجاء ضد الجيش الملكي (الجولة الثانية):

إيقاف الحكم السيد محسن السوردي لمباراتين.

إيقاف الحكم المساعد بالفيديو السيد عبد المنعم باسلام لثلاث مباريات.

مباراة اتحاد طنجة ضد حسنية أكادير (الجولة الأولى):

إيقاف الحكم السيد أمين المعطاوي المباراة واحدة.

إيقاف الحكم المساعد بالفيديو السيد جمال بلبصري لمباراتين.

وتؤكد لجنة الحكام أن هذه القرارات تندرج في إطار التزامها الراسخ بمواكبة متطلبات التنافسية الكروية على الصعيد الوطني.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة بين الجيش الملكي والرجاء ضمن منافسات الجولة الثانية في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وأبدى نادي الجيش الملكي عبر بيانه استيائه الشديد واستغرابه الكبير من القرارات التحكيمية ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وسجل النادي في بيانه مجموعة من الحالات التحكيمية المؤثرة كالتالي:

- عدم احتساب ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 45 بعد أن صد المدافع المنافس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

- إلغاء هدف صحيح في الدقيقة 54 بدعوى وجود لمسة يد، رغم أن الزاوية الأمامية المتوفرة تظهر بوضوح عدم وجود أي مخالفة.

- التراجع عن ضربة جزاء في الدقيقة 68 بعد تدخل تقنية الفيديو، دون عرض الزوايا الكافية التي تمكن الحكم من اتخاذ القرار السليم.

ويؤكد نادي الجيش الملكي أن هذه الحالات قد تم توثيقها، وأن عددا من المختصين والخبراء في المجال التحكيمي أجمعوا على صحة الهدف الملغى واستحقاق الفريق لضربتي جزاء لم تحتسبا.

كما يعبر النادي عن قلقه من طريقة استخدام تقنية الفيديو (VAR)، خاصة فيما يتعلق بعدم عرض الزوايا المتعددة للقطات الحاسمة، مما يصعب على الحكم اتخاذ القرار الصحيح في لحظات حاسمة من المباراة.

