تشكيل الزمالك - لا تغييرات من فيريرا أمام الإسماعيلي.. واستمرار غياب بانزا

أعلن نادي الزمالك تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة.

وبدأ يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بنفس تشكيل مواجهة المصري الأخيرة والتي فاز بها الأبيض بثلاثة أهداف دون مقابل.

واستمر غياب الأنجولي شيكو بانزا عن قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايك

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: جوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان - صلاح مصدق - بارون أوشينج - أحمد فتوح - أحمد حمدي - عبد الحميد معالي - أحمد شريف - عمرو ناصر - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الإسماعيلي.

وحال فاز الزمالك يعود لصدارة الترتيب منفردا بفارق نقطتين عن المصري.

أما الإسماعيلي فيتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط.