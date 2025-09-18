كرة طائرة - من فرحة عارمة إلى صدمة.. الفلبين تودع بطولة العالم بعد خسارة درامية من إيران

ودع منتخب الفلبين منافسات بطولة العالم لرجال الكرة الطائرة بعد خسارة درامية أمام منتخب إيران.

وتغلب منتخب إيران على الفلبين بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة مثيرة لم يتم حسمها إلا في اللحظات الأخيرة.

وشهدت المباراة أحداثا درامية إذ تم احتساب نقطة المباراة لصالح الفلبين والاحتفال بفرحة طاغية بانتصار تاريخي، قبل أن يتم اللجوء لتقنية الفيديو ويتم اكتشاف خطأ لتحتسب النقطة لإيران ويعود التعادل من جديد.

وحسم منتخب إيران الشوط الخامس بنتيجة 22-20.

وبذلك تأهل منتخب إيران في المركز الثاني خلف منتخب تونس المتصدر بستة نقاط.

بينما تذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة بانتصار وحيد وبرصيد 3 نقاط.

وكان منتخب مصر في حاجة لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتغلب منتخب تونس على نظيره المصري بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات.

ولم ينجح منتخب مصر في تحقيق انتصارين في نفس النسخة من بطولة العالم منذ 1978.

وشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الثامنة على التوالي منذ نسخة 1998 وحتى الآن.

وخلال تلك الفترة حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات فقط من 29 مباراة من 1998 وحتى 2022، ولم يسجل انتصارين في نفس النسخة بأي بطولة منهم.

وكان منتخب مصر قد شارك لأول مرة في نسخة 1974 وحقق 3 انتصارات من 10 مباريات، بينما في النسخة التالية 1978 حقق انتصارين من 9 مباريات.

ولم يشارك منتخب مصر في نسخة 1982 قبل أن يشارك في نسخة 86 ويحقق انتصار وحيد من ست مباريات.

وبعد غياب في نسختي 1990 و1994 لم يغب الفراعنة عن بطولة العالم منذ نسخة 1998 حتى الآن.