خبر في الجول - بينهم الترشح بالانتخابات.. الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لعودته إلى الأهلي

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالجهاز الفني اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي للجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.

وعلم FilGoal.com أن محمود الخطيب اجتمع مع عبد الحفيظ بمقر الأهلي لمناقشة تواجده داخل النادي الفترة المقبلة.

وتم طرح عدد من الأدوار ليتواجد عبد الحفيظ بأحدهم وأبرزها كان ترشح سيد عبد الحفيظ ضمن قائمة الخطيب حال استقر على خوض الانتخابات المقبلة.

كما علم FilGoal.com أن الخطيب قد ناقش مع سيد عبد الحفيظ موقفه من التعاقد مع قناة إم بي سي مصر حال تم الاستقرار على ترشحه بانتخابات مجلس إدارة الأهلي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي حاليا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ورحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في الأهلي بنهاية موسم 2022-2023 وجاء بعده خالد بيبو.

ويتولى منصب مدير الكرة بالأهلي في الوقت الحالي، وليد صلاح الدين ضمن جهاز عماد النحاس المدير الفني المؤقت.

