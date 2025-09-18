روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن

أوضح أندي روبرتسون مدافع ليفربول ما دار في باله حين كان زميله محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة حرة مبكرة أمام أتليتكو مدريد.

واصطدمت تسديدة محمد صلاح بجسد روبرتسون وتحولت إلى المرمى في الدقائق الأولى من لقاء الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات لـTNT: "كنت أحاول تشتيت حارس أتليتكو مدريد حتى لا يتمكن من الرؤية بوضوح".

وأضاف مازحا "لكني أنهيتها بشكل رائع، أعطوني جائزة بوشكاش الآن".

وعن استمرار تحقيق ليفربول للانتصارات في الدقائق الأخيرة، قال "ربما نحتاج إلى العودة إلى الفوز بطريقة أبسط وأسهل قليلاً".

وتابع "التفت إليّ مساعد المدرب عندما سجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز المتأخر وقال إنه أصبح كبيرًا في السن على ذلك، لذا لا أستطيع تخيّل فرحة الجماهير".

وواصل ليفربول سلسلة أهدافه الحاسمة للمباريات هذا الموسم، بتحقيق فوز قاتل أمام أتليتكو مدريد 3-2.