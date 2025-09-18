روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 13:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون

أوضح أندي روبرتسون مدافع ليفربول ما دار في باله حين كان زميله محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة حرة مبكرة أمام أتليتكو مدريد.

واصطدمت تسديدة محمد صلاح بجسد روبرتسون وتحولت إلى المرمى في الدقائق الأولى من لقاء الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات لـTNT: "كنت أحاول تشتيت حارس أتليتكو مدريد حتى لا يتمكن من الرؤية بوضوح".

أخبار متعلقة:
لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية

وأضاف مازحا "لكني أنهيتها بشكل رائع، أعطوني جائزة بوشكاش الآن".

وعن استمرار تحقيق ليفربول للانتصارات في الدقائق الأخيرة، قال "ربما نحتاج إلى العودة إلى الفوز بطريقة أبسط وأسهل قليلاً".

وتابع "التفت إليّ مساعد المدرب عندما سجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز المتأخر وقال إنه أصبح كبيرًا في السن على ذلك، لذا لا أستطيع تخيّل فرحة الجماهير".

وواصل ليفربول سلسلة أهدافه الحاسمة للمباريات هذا الموسم، بتحقيق فوز قاتل أمام أتليتكو مدريد 3-2.

أندي روبرتسون ليفربول أتليتكو مدريد
نرشح لكم
برشلونة يعلن الملعب المستضيف لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال إيدي هاو: تعرضنا للعقاب من برشلونة.. وقدمنا أداءً شجاعا فليك: تجنبنا نتيجة الموسم الماضي أمام موناكو.. وراشفورد يمنحنا خيارات أكثر راشفورد: من الممتع اللعب لبرشلونة.. ونريد الفوز بدوري الأبطال كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين جوارديولا: الفرق الإيطالية لا تُصدق في الدفاع.. وممتن لأننا مررنا بأسبوع صعب فودين: نابولي فريق صعب الاختراق.. ودي بروين سيبقى أسطورة إلى الأبد استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية
أخر الأخبار
مباشر الدوري - وادي دجلة (0)-(0) طلائع الجيش.. هدف غير محتسب 28 دقيقة | الكرة المصرية
"ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 44 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: لا أعلم مدى جاهزية رودري لمباراة أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: اعتذرت لـ الاتحاد السكندري بعد التشاور مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
عبد الستار صبري لـ في الجول: لم أتوقع عودة مورينيو لبنفيكا.. وأرشح له لاعبان مصريان ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كيروش يعتذر لـ الأهلي عن عدم قبول مهمة تدريبه ساعة | الكرة المصرية
تقرير برتغالي: فيتوريا قد يعود لمصر من بوابة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سلوت: صلاح كان ممتعا أمام أتليتكو.. وإيزاك يشعر بالإرهاق 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513664/روبرتسون-مازحا-أعطوني-جائزة-بوشكاش-الآن