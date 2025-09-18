رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عن المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد مكي.

ورحل مكي عن تدريب المقاولون العرب عقب التعادل ضد فاركو.

وقال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب لـ FilGoal.com : "طلعت محرم سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين الاستقرار على التعاقد مع مدير فني جديد. سنعقد اجتماعا لمناقشة السير الذاتية واختيار المدرب الأنسب".

وأعلن محمد مكي المدير الفني لـ المقاولون العرب رحيله عن تدريب الفريق.

وتعادل المقاولون العرب مع فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكتب مكي عبر "واتس آب" عقب المباراة: "الحمد لله الرحلة انتهت".

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب لـ 4 نقاط في المركز الـ 18 بعد مرور 7 جولات بواقع 4 تعادلات و7 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.