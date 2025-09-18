رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 12:54

كتب : حامد وجدي

المقاولون العرب

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عن المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق خلفا لمحمد مكي.

ورحل مكي عن تدريب المقاولون العرب عقب التعادل ضد فاركو.

وقال محسن صلاح رئيس المقاولون العرب لـ FilGoal.com : "طلعت محرم سيتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين الاستقرار على التعاقد مع مدير فني جديد. سنعقد اجتماعا لمناقشة السير الذاتية واختيار المدرب الأنسب".

أخبار متعلقة:
محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب مصطفى جمال: المقاولون العرب يواجه سوء توفيق في إنهاء الفرص تعادل غير مفيد.. نقطة لـ المقاولون العرب وفاركو في 90+7.. شباك الغزل تهتز لأول مرة في الموسم بتعادل قاتل ضد المقاولون العرب

وأعلن محمد مكي المدير الفني لـ المقاولون العرب رحيله عن تدريب الفريق.

وتعادل المقاولون العرب مع فاركو في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وكتب مكي عبر "واتس آب" عقب المباراة: "الحمد لله الرحلة انتهت".

image

وقاد مكي ذئاب الجبل للفوز بلقب دوري المحترفين والعودة للدوري المصري من جديد.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب لـ 4 نقاط في المركز الـ 18 بعد مرور 7 جولات بواقع 4 تعادلات و7 هزائم.

وسجل الذئاب الجبل هدفين فقط خلال المباريات الـ 7 منذ انطلاق الموسم ما يجعله ثاني أضعف هجوم في الدوري.

ويستعد المقاولون العرب للقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.

المقاولون العرب محمد مكي طلعت محرم
نرشح لكم
خبر في الجول - بينهم الترشح بالانتخابات.. الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لعودته إلى الأهلي خبر في الجول - تامر مصطفى ضمن المرشحين لتدريب المقاولون العرب "فضيحة تحكيمية".. غزل المحلة يعلن مقاطعة أي مباراة يديرها محمود بسيوني بسبب مواجهة المصري مواعيد مباريات الخميس 18 سبتمبر 2025.. الزمالك ضد الإسماعيلي وبرشلونة أمام نيوكاسل مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول سبب غياب رمضان صبحي أمام زد محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو محمد مكي يعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مواجهة زد.. وعودة الشيبي
أخر الأخبار
خبر في الجول - بينهم الترشح بالانتخابات.. الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لعودته إلى الأهلي 7 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تامر مصطفى ضمن المرشحين لتدريب المقاولون العرب 12 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد ساعة | الكرة المصرية
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 ساعة | أمريكا
حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك ساعة | القسم الثاني
سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513663/رئيس-المقاولون-لـ-في-الجول-محرم-سيقود-الفريق-لحين-التعاقد-مع-مدرب-جديد