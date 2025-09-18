شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 12:48

كتب : FilGoal

يبدو أن أيام ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي لن تنتهي سريعا، ويتوصل الطرفان لاتفاق بتجديد التعاقد بشكل رسمي.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع ميامي في ديسمبر 2025.

وكشفت شبكة ESPN عن توصل إنتر ميامي لاتفاق مع ميسي من أجل استمراره بالفريق لما بعد عام 2026.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقد ميسي قبل شهر أكتوبر.

ولعب ميسي مع إنتر ميامي هذا العام 29 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 34 هدفا.

ونجح ميسي في تسجيل 23 هدفا وصنع 11 آخرين.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة برشلونة في عودة ميسي من جديد قبل نهاية مشواره.

ميسي من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2001 قادما من نيويل أولد بويز الأرجنتيني، ثم ظهر مع الفريق الأول عام 2004.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدhف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.

بعد هذه المرحلة انتقل ليونيل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، وقضى معه عامين فاز خلالهما بالدوري الفرنسي مرتين، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في صيف 2023.

ومع منتخب الأرجنتين حقق ميسي كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، وكأس فيناليسيما 2022 على حساب إيطاليا.

