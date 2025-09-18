حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 12:41

كتب : رضا السنباطي

محمد حسن - اتحاد بسيون

في تجربة مثيرة انضم محمد سرحان لنادي اتحاد بسيون في عمر الـ56 عاما بعدما ظهر بشكل جيد في أحد الدورات الرمضانية.

وينشط نادي اتحاد بسيون بدوري القسم الثاني.

وقال محمد سرحان عبرFilGoal.com : "أنا من مواليد 70 ،بدأت حياتي في دوري المدراس ثم في الدورات الرمضانية والصيفية، عندما شاهدت لقاء الأهلي مع الزمالك في عام 78 ،تعلقت بحسن شحاتة والخطيب ولكن ارتبطت أكثر بشحاتة والزمالك".

أخبار متعلقة:
القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز

وأضاف "مع مرور الزمن كان حلمي الاختبار ثم الانضمام للزمالك أو الأهلي لم يحالفني الحظ حتى في الاختبار ، لذلك قررت السفر خارج مصر".

وتابع "قررت العودة إل مصر في عمر 40 عاما، وكنت أشارك في كل الدورات الصيفية والرمضانية في محافظة الغربية وأحصل على لقب الهداف في منطقة كفر الزيات وبسيون".

وواصل "الصيف الماضي كنت أشارك في دورة وظهرت بشكل جيد، وهنا طلب مني رضا زرير مدير الكرة في نادي اتحاد بسيون".

وأوضح "زرير قال لي لماذا لا تنضم لفريقنا، فأنت هداف وربما تنضم لموسوعة جينيس وبالفعل اقتنعت بالفكرة وكان أول قيد رسمي في حياتي مع نادي اتحاد بسيون بدوري القسم الثاني في عمر 56 عاما".

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏عشب‏‏‏ و‏نص‏‏

وواصل "أتدرب مع الفريق الأول ولكن لم أشارك حتى الآن ،فشاركت في دوري الفريق الثاني لمواليد 2005 خلال آخر 15 دقيقة لمباراة شربين وسجلت هدفا من ركلة جزاء".

وأتم "طموحي الانضمام لموسوعة جينيس ثم المشاركة مع نادي في دوري المحترفين ولماذا لا يطول الحلم أكثر؟. أعشق الزمالك وربما يرتبط اسمي بعشقه فيما بعد".

القسم الثاني نادي اتحاد بسيون
نرشح لكم
القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها الحضري يدعم نادي كفر البطيخ.. ومباراة استعراضية بين الفريق ونجوم مصر القدامى بعد إقالته من السكة الحديد مودرن.. أيمن المزين يتولى قيادة مالية كفر الزيات حارس في فريق ومدرب لنادي آخر.. يسجل ويصنع في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثالثة القناة لـ في الجول: حددنا قيمة بيع ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
كرة طائرة - من فرحة عارمة إلى صدمة.. الفلبين تودع بطولة العالم بعد خسارة درامية من إيران 8 دقيقة | كرة طائرة
قرار ناري مرتقب.. فيفا يفتح تحقيقا في مباراة جنوب إفريقيا وليسوتو 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوديجارد يسابق الزمن للحاق بمواجهة مانشستر سيتي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بينهم الترشح بالانتخابات.. الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لعودته إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تامر مصطفى ضمن المرشحين لتدريب المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد 2 ساعة | الكرة المصرية
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513661/حكايات-في-الجول-لاعب-ينضم-لاتحاد-بسيون-في-عمر-56-عاما-ويحلم-باللعب-للزمالك