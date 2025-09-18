حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك

في تجربة مثيرة انضم محمد سرحان لنادي اتحاد بسيون في عمر الـ56 عاما بعدما ظهر بشكل جيد في أحد الدورات الرمضانية.

وينشط نادي اتحاد بسيون بدوري القسم الثاني.

وقال محمد سرحان عبرFilGoal.com : "أنا من مواليد 70 ،بدأت حياتي في دوري المدراس ثم في الدورات الرمضانية والصيفية، عندما شاهدت لقاء الأهلي مع الزمالك في عام 78 ،تعلقت بحسن شحاتة والخطيب ولكن ارتبطت أكثر بشحاتة والزمالك".

وأضاف "مع مرور الزمن كان حلمي الاختبار ثم الانضمام للزمالك أو الأهلي لم يحالفني الحظ حتى في الاختبار ، لذلك قررت السفر خارج مصر".

وتابع "قررت العودة إل مصر في عمر 40 عاما، وكنت أشارك في كل الدورات الصيفية والرمضانية في محافظة الغربية وأحصل على لقب الهداف في منطقة كفر الزيات وبسيون".

وواصل "الصيف الماضي كنت أشارك في دورة وظهرت بشكل جيد، وهنا طلب مني رضا زرير مدير الكرة في نادي اتحاد بسيون".

وأوضح "زرير قال لي لماذا لا تنضم لفريقنا، فأنت هداف وربما تنضم لموسوعة جينيس وبالفعل اقتنعت بالفكرة وكان أول قيد رسمي في حياتي مع نادي اتحاد بسيون بدوري القسم الثاني في عمر 56 عاما".

وواصل "أتدرب مع الفريق الأول ولكن لم أشارك حتى الآن ،فشاركت في دوري الفريق الثاني لمواليد 2005 خلال آخر 15 دقيقة لمباراة شربين وسجلت هدفا من ركلة جزاء".

وأتم "طموحي الانضمام لموسوعة جينيس ثم المشاركة مع نادي في دوري المحترفين ولماذا لا يطول الحلم أكثر؟. أعشق الزمالك وربما يرتبط اسمي بعشقه فيما بعد".