لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

أكد لويس دياز جناح بايرن ميونيخ أن نادي برشلونة فاوضه خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يقرر الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وانضم الدولي الكولومبي إلى بايرن في الصيف قادما من ليفربول.

وقال دياز في تصريحات لقناة موفيستار: "نعم كانت هناك محادثات مع برشلونة، وهو أمرٌ طبيعي في فترة الانتقالات. أنا سعيد جدا بقرار الانضمام إلى بايرن".

وأضاف "لقد اتخذت قرارا موضوعيا بشأن مستقبلي، والأهم من ذلك أنني قادم إلى فريق عظيم. لذا سأبذل قصارى جهدي، أنا سعيد جدًا بوجودي في هذا النادي العظيم".

ويمتد عقد دياز مع بايرن ميونيخ حتى 2029.

وانتقل إلى بايرن بعدما شارك مع ليفربول في 148 مباراة، سجل فيها 41 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وعن الفوز على تشيلسي، قال دياز: "أنا سعيدٌ جدًا بالفوز، البدء بهذه الطريقة في دوري الأبطال مهم للفريق".

وأكمل "الفوز المبكر يجعلنا نتمكن من الحفاظ على هدوئنا. الآن حان وقت الراحة".

وانتصر بايرن على تشيلسي بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

