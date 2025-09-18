القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 11:52

كتب : رضا السنباطي

أيمن عبد العزيز - الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي دايموند قبول اعتذار أيمن عبد العزيز المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد الخسارة أمام النجوم بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري القسم الثاني ب.

واحتل دايموند المركز الـ 12 برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.

بينما يتصدر فريق ليفيلز بقيادة فؤاد سلامة قمة المجموعة برصيد 7 نقاط.

ويضم القسم الثاني ب ست مجموعات، ويصعد المتصدر من أ ليواجه ب من أجل صعود ثلاث أندية لدوري المحترفين.

وكان نادي دايموند قد أعلن تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا وأحمد جعفر مديرا للكرة في يوليو الماضي.

وسبق لأيمن عبد العزيز تدريب نادي الإنتاج الحربي، كما عمل مساعدا للبرتغالي روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر.

القسم الثاني أيمن عبد العزيز دايموند
