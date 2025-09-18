القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 11:52
كتب : رضا السنباطي
أعلن مجلس إدارة نادي دايموند قبول اعتذار أيمن عبد العزيز المدير الفني للفريق.
ويأتي ذلك بعد الخسارة أمام النجوم بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري القسم الثاني ب.
واحتل دايموند المركز الـ 12 برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.
بينما يتصدر فريق ليفيلز بقيادة فؤاد سلامة قمة المجموعة برصيد 7 نقاط.
ويضم القسم الثاني ب ست مجموعات، ويصعد المتصدر من أ ليواجه ب من أجل صعود ثلاث أندية لدوري المحترفين.
وكان نادي دايموند قد أعلن تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا وأحمد جعفر مديرا للكرة في يوليو الماضي.
وسبق لأيمن عبد العزيز تدريب نادي الإنتاج الحربي، كما عمل مساعدا للبرتغالي روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر.
نرشح لكم
حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك القسم الثاني ب - بسبب لاعب موقوف.. اتحاد الكرة يعتبر شباب طامية فائزا على ملوي دوري المحترفين - فوز لافيينا وتعادل أسوان مع وي القسم الثاني ب - رغم الهزيمة.. اتحاد الكرة يعتبر النجوم فائزا على بنها الحضري يدعم نادي كفر البطيخ.. ومباراة استعراضية بين الفريق ونجوم مصر القدامى بعد إقالته من السكة الحديد مودرن.. أيمن المزين يتولى قيادة مالية كفر الزيات حارس في فريق ومدرب لنادي آخر.. يسجل ويصنع في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثالثة القناة لـ في الجول: حددنا قيمة بيع ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم