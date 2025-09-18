الكشف عن تفاصيل إصابة مدافع النصر 

كشفت جريدة الشرق الأوسط تفاصيل إصابة سعد الناصر مدافع النصر التي تعرض لها في مواجهة استقلال دوشنبه.

وغادر الناصر ملعب الأول بارك عبر سيارة إسعاف متوجهاً إلى أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، وذلك عند الدقيقة 60 من مباراة فريقه الافتتاحية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، بعد تعرضه لإصابة قوية.

وكان الناصر سقط متأثراً بإصابة في مفصل القدم، حيث أوضحت الفحوصات الأولية التي أجراها الطاقم الطبي للفريق وجود تمزق في المفصل.

بعدها قرر الجهاز الطبي نقله مباشرة إلى المستشفى لإجراء فحص سريري أدق والتأكد من نوع الإصابة ومدة العلاج.

وعلّق البرتغالي جورجي خيسوس مدرب النصر على إصابة اللاعب قائلاً: "حتى الآن لا نعلم مدى قوتها، سيخضع لفحوصات إضافية، ونتمنى أن تكون بسيطة".

وأضاف "سعد لاعب مميز ويعجبني كثيراً، وتعاقدنا معه لأنه قادر على صناعة الفارق للفريق".

وانتصر النصر على استقلال دوشنبه بنتيجة 5-0 في غياب كريستيانو رونالدو في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

وتعادل البطولة الآسيوية كأس الكونفدرالية في قارة إفريقيا بعد إجراء تعديلات على المسابقات الآسيوية الموسم الماضي.

وغاب كريستيانو رونالدو قائد النصر بقرار فني من المدير الفني جورجي جيسوس من أجل إراحته.