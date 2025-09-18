الموعد الأقرب لعودة بنزيمة لـ اتحاد جدة

ينتظر الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة بقيادة الفرنسي لوران بلان جاهزية مواطنه كريم بنزيمة هداف الفريق في مواجهة الوحدة.

ويلعب اتحاد جدة ضد الوحدة يوم 23 سبتمبر الجاري ضمن دور الـ32 من كأس الملك.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن بنزيمة من المتوقع جاهزيته في مواجهة الوحة بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.

وغاب بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة ضد الفتح بالدوري السعودي وحسمها النمور 4-2.

كما غاب عن مباراة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة والتي خسرها اتحاد جدة 2-1.

وكان بنزيمة قد افتتح الموسم الحالي من الدوري السعودي بتسجيل 3أهداف (هاتريك) في مرمى الأخدود حين فاز الاتحاد 5-2.

ويتقاسم الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي مع النصر والخليج بعد مرور جولتين ولكل منهم 6 نقاط.