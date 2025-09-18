الموعد الأقرب لعودة بنزيمة لـ اتحاد جدة

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

ينتظر الجهاز الفني لنادي اتحاد جدة بقيادة الفرنسي لوران بلان جاهزية مواطنه كريم بنزيمة هداف الفريق في مواجهة الوحدة.

ويلعب اتحاد جدة ضد الوحدة يوم 23 سبتمبر الجاري ضمن دور الـ32 من كأس الملك.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن بنزيمة من المتوقع جاهزيته في مواجهة الوحة بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا تقرير: تجهيز الشهري لقيادة هجوم اتحاد جدة بعد إصابة بنزيمة اتحاد جدة يعلن إصابة بنزيمة قبل مواجهة الفتح هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية

وغاب بنزيمة عن مباراة اتحاد جدة ضد الفتح بالدوري السعودي وحسمها النمور 4-2.

كما غاب عن مباراة الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة والتي خسرها اتحاد جدة 2-1.

وكان بنزيمة قد افتتح الموسم الحالي من الدوري السعودي بتسجيل 3أهداف (هاتريك) في مرمى الأخدود حين فاز الاتحاد 5-2.

ويتقاسم الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي مع النصر والخليج بعد مرور جولتين ولكل منهم 6 نقاط.

بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
الكشف عن تفاصيل إصابة مدافع النصر  الكشف عن موقف نونيز من المشاركة أمام أهلي جدة دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية الرياضية: كوكا يدخل حسابات مدرب الاتفاق بعد غيابه أول جولتين للإيقاف الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا شكوك حول مشاركة كانسيلو في الكلاسيكو السعودي أمام أهلي جدة ثيو: كرة القدم في السعودية ليست سهلة كما يعتقد الأوروبيون الشرق الأوسط: مصير بلان مع اتحاد جدة في خطر ولكن
أخر الأخبار
خبر في الجول - بينهم الترشح بالانتخابات.. الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ لعودته إلى الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تامر مصطفى ضمن المرشحين لتدريب المقاولون العرب 30 دقيقة | الكرة المصرية
روبرتسون مازحا: أعطوني جائزة بوشكاش الآن 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد ساعة | الكرة المصرية
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 ساعة | أمريكا
حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك ساعة | القسم الثاني
سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513656/الموعد-الأقرب-لعودة-بنزيمة-لـ-اتحاد-جدة