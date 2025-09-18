تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع.. وإسبانيا ترتقي للقمة

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد هاني - رامي ربيعة - مصر ضد إثيوبيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال.

وشهد التصنيف تراجع منتخب مصر لمركز واحد ليصبح الـ 35 عالميا والثالث إفريقيا.

وارتقى منتخب إسبانيا لصدارة التصنيف ولحق به نظيره الفرنسي في الوصافة.

وبذلك عاد منتخب اللاروخا إلى الصدارة لأول مرة منذ عام 2014.

وتراجع منتخب الأرجنتين إلى المركز الثالث بعدما حافظ على صدارة التصنيف العالمي لفترة طويلة.

فيما صعد منتخب المغرب إلى المركز 11 عالميا والأول إفريقيا وعربيا.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

11- المغرب (+1)

18- السنغال

35- مصر (1-)

38- الجزائر (2-)

45- نيجيريا (1-)

45- كوت ديفوار (4-)

46- تونس (+3)

52- الكاميرون (1-)

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- إسبانيا (+1)

2- فرنسا (+1)

3- الأرجنتين (-2)

4- إنجلترا

5- البرتغال (+1)

6- البرازيل (1-)

7- هولندا

8- بلجيكا

9- كرواتيا (+1)

10- إيطاليا (+1)

