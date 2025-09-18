الكشف عن موقف نونيز من المشاركة أمام أهلي جدة

كشف تقرير سعودي عن موقف المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز هداف الهلال من المشاركة ضد أهلي جدة.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إصابة داروين نونيز مهاجم الهلال ليست مقلقة ولن تحرمه من المشاركة أمام أهلي جدة في كلاسيكو الدوري السعودي مساء الجمعة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال فضل عدم استكمال نونيز مباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة للحفاظ عليه وعدم تفاقم الإصابة.

نونيز سجل في فوز الهلال على الدحيل بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل نونيز لهدفه الثاني مع الهلال خلال 3 مباريات بقميص الفريق الأزرق.

وانضم نونيز إلى الهلال قادما من لفيربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وحصد الهلال 4 نقاط في الدوري السعودي بالفوز على الرياض والتعادل أمام القادسية بالجولتين الماضيتين.

فيما جمع الأهلي الرصيد ذاته وحصد 4 نقاط بعد الفوز على نيوم والتعادل أمام الاتفاق.