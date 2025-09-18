الجيش الملكي يهاجم طاقم تحكيم مواجهة الرجاء في بيان رسمي

أصدر نادي الجيش الملكي بيانا رسميا ينتقد فيه الأداء التحكيمي الخاص بمباراة الكلاسيكو أمام الرجاء ضمن منافسات الدوري المغربي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المواجهة بين الجيش الملكي والرجاء ضمن منافسات الجولة الثانية في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

وأبدى نادي الجيش الملكي عبر بيانه استيائه الشديد واستغرابه الكبير من القرارات التحكيمية ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وسجل النادي في بيانه مجموعة من الحالات التحكيمية المؤثرة كالتالي:

- عدم احتساب ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 45 بعد أن صد المدافع المنافس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

- إلغاء هدف صحيح في الدقيقة 54 بدعوى وجود لمسة يد، رغم أن الزاوية الأمامية المتوفرة تظهر بوضوح عدم وجود أي مخالفة.

- التراجع عن ضربة جزاء في الدقيقة 68 بعد تدخل تقنية الفيديو، دون عرض الزوايا الكافية التي تمكن الحكم من اتخاذ القرار السليم.

ويؤكد نادي الجيش الملكي أن هذه الحالات قد تم توثيقها، وأن عددا من المختصين والخبراء في المجال التحكيمي أجمعوا على صحة الهدف الملغى واستحقاق الفريق لضربتي جزاء لم تحتسبا.

كما يعبر النادي عن قلقه من طريقة استخدام تقنية الفيديو (VAR)، خاصة فيما يتعلق بعدم عرض الزوايا المتعددة للقطات الحاسمة، مما يصعب على الحكم اتخاذ القرار الصحيح في لحظات حاسمة من المباراة.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن إيقاف مروان السوردي حكم مواجهة الجيش الملكي ضد الرجاء لمباراتين وحكام الفيديو لـ 3 مباريات بسبب الأخطاء الكارثية في المباراة.