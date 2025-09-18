تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف رائع أمام أتليتكو مدريد وقاد فريقه لفوز مثير، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول المثير على ضيفه أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الأفتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتليتكو مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ريان جرافنبرخ بمتوسط تقييم بلغ 8.3 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 407 مباريات شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 112 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

أتليتكو مدريد محمد صلاح ليفربول
