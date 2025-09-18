كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين

نجح الأهلي في ضم اللاعب الواعد يحيى خالد طاهر، أحد أبرز ناشئي كرة السلة في نادي الصيد، ليعزز صفوف فريق الناشئين تحت 14 عاما بالقلعة الحمراء، في صفقة تعكس حرص الأهلي على تدعيم قاعدة ناشئيه بالمواهب المميزة.

بدأ يحيى مشواره مع كرة السلة في نادي الصيد منذ طفولته، وتدرج في فرق الناشئين حتى ارتدى شارة القيادة، وقاد فريقه لاحتلال المركز الثالث على مستوى المنطقة. وواصل مسيرته المميزة بانضمامه إلى منتخب الجيزة، حيث ساهم في حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، قبل أن يخطف أنظار الأهلي وعدد من الأندية الكبرى.

وأثنى اللاعب على الدعم الذي تلقاه من أسرته ومدربيه "أشكر أسرتي على دعمها الدائم منذ بداياتي، وسعيد بفترتي مع الصيد وأشكر مدربي محيي الذي دعمني في البداية".

وتابع "كما أشكر مدربي في الأهلي إسلام علي بسبب ثقته بي ومنحي فرصة الانضمام لهذا النادي الكبير، وبالتأكيد أخص بالشكر مودي الجارحي المدير الفني لقطاع الناشئين".

وأكد "اللعب للأهلي حلم أي رياضي، وشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا الكيان العريق".

وكشف اللاعب عن مركزه المفضل "أجيد اللعب في أكثر من مركز، لكنني أفضل مركزي 3 و4، وذلك بفضل قدرتي على الاختراق من العمق والتسديد من خارج القوس".

وأوضح" بالفعل تفاوض معي أكثر من نادٍ في القاهرة والجيزة، لكنني اخترت الأهلي لأنه حلمي منذ البداية".

وبسؤاله عن قدوته في اللعبة اختتم يحيى تصريحاته: "إيهاب أمين نجم الأهلي هو مثلي الأعلى محليًا، أما عالميا بالنسبة لي هو مايكل جوردان، ولذلك أحرص دائما على ارتداء القميص رقم 23 تيمنا برقم أسطورة الـNBA".