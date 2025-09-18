كرة طائرة - لا جديد.. منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 10:53

كتب : محمد سمير

أحمد سعيد - منتخب مصر ضد تونس كرة طائرة

ودع منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بطولة العالم المقامة في الفلبين من دور المجموعات بعد الخسارة أمام تونس.

وكان منتخب مصر في حاجة لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتغلب منتخب تونس على نظيره المصري بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إيران في الجولة الافتتاحية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما في المباراة الثانية واجه منتخب مصر نظيره الفلبيني وانتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى وتم تقسيمهم على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ولم ينجح منتخب مصر في تحقيق انتصارين في نفس النسخة من بطولة العالم منذ 1978.

وشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الثامنة على التوالي منذ نسخة 1998 وحتى الآن.

وخلال تلك الفترة حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات فقط من 29 مباراة من 1998 وحتى 2022، ولم يسجل انتصارين في نفس النسخة بأي بطولة منهم.

وكان منتخب مصر قد شارك لأول مرة في نسخة 1974 وحقق 3 انتصارات من 10 مباريات، بينما في النسخة التالية 1978 حقق انتصارين من 9 مباريات.

ولم يشارك منتخب مصر في نسخة 1982 قبل أن يشارك في نسخة 86 ويحقق انتصار وحيد من ست مباريات.

وبعد غياب في نسختي 1990 و1994 لم يغب الفراعنة عن بطولة العالم منذ نسخة 1998 حتى الآن.

منتخب مصر كرة طائرة تونس بطولة العالم
