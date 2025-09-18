للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل في خسارة كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي

واصل وسام أبو علي تألقه مع كولومبوس كرو وسجل ثاني أهدافه بالدوري الأمريكي.

وخسر كولومبوس كرو أمام نيويورك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما تقدم بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل وسام أبو علي هدف كولومبوس كرو الثاني برأسية رائعة ليتقدم فريقه وقتها.

قبل أن ينجح نيويورك سيتي في تسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني من المباراة.

وتجمد رصيد كولومبوس كرو عند 49 نقطة في المركز السابع عقب خوض 30 مباراة بجدول ترتيب القسم الشرقي.

🇵🇸 Wessam Abou Ali gets 🆙 and heads it home! 💪 pic.twitter.com/6iLRn3scDX — Major League Soccer (@MLS) September 18, 2025

وقبل 4 جولات من نهاية مرحلة الدوري وقبل الانتقال للمرحلة الإقصائية، يحتاج كولومبوس كرو لـ 3 نقاط لحسم تأهله إلى المرحلة النهائية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي بينهم 7 بشكل مباشر.

ويلعب كولومبوس كرو مباراته المقبلة أمام تورونتو فجر يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.