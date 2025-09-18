للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل في خسارة كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 10:25

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولمبوس كرو

واصل وسام أبو علي تألقه مع كولومبوس كرو وسجل ثاني أهدافه بالدوري الأمريكي.

وخسر كولومبوس كرو أمام نيويورك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما تقدم بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل وسام أبو علي هدف كولومبوس كرو الثاني برأسية رائعة ليتقدم فريقه وقتها.

أخبار متعلقة:
وسام أبو علي يتحدث بعد هدفه الأول مع كولومبوس كرو وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع كولومبوس كرو أمام أتلانتا في مباراة التسعة أهداف وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو السلبي ضد نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي ذا أثليتك: الدوري الأمريكي يوافق على رفع علم فلسطين في مدرجات كولومبوس بسبب وسام

قبل أن ينجح نيويورك سيتي في تسجيل هدفين متتاليين في الشوط الثاني من المباراة.

وتجمد رصيد كولومبوس كرو عند 49 نقطة في المركز السابع عقب خوض 30 مباراة بجدول ترتيب القسم الشرقي.

وقبل 4 جولات من نهاية مرحلة الدوري وقبل الانتقال للمرحلة الإقصائية، يحتاج كولومبوس كرو لـ 3 نقاط لحسم تأهله إلى المرحلة النهائية.

ويتأهل أول 9 فرق من كل قسم إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب كأس الدوري الأمريكي بينهم 7 بشكل مباشر.

ويلعب كولومبوس كرو مباراته المقبلة أمام تورونتو فجر يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

الدوري الأمريكي كولومبوس كرو وسام أبو علي
نرشح لكم
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 مع رقم قياسي تاريخي.. ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل وسام أبو علي يتحدث بعد هدفه الأول مع كولومبوس كرو وسام أبو علي يفتتح أهدافه مع كولومبوس كرو أمام أتلانتا في مباراة التسعة أهداف تشارلوت يعاقب "بانينكا" ميسي بثلاثية في إنتر ميامي ضمن منافسات الدوري الأمريكي كوبي: هدية إلى رافينيا.. خطة البرازيل لتعويض خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس
أخر الأخبار
رئيس المقاولون لـ في الجول: محرم سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد ساعة | الكرة المصرية
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 ساعة | أمريكا
حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك ساعة | القسم الثاني
سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
لويس دياز: برشلونة فاوضني خلال الصيف.. وسعيد بقرار الانضمام إلى بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند 2 ساعة | القسم الثاني
الكشف عن تفاصيل إصابة مدافع النصر  2 ساعة | سعودي في الجول
الموعد الأقرب لعودة بنزيمة لـ اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513648/للمباراة-الثانية-على-التوالي-وسام-أبو-علي-يسجل-في-خسارة-كولومبوس-كرو-بالدوري-الأمريكي