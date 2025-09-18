مواعيد مباريات الخميس 18 سبتمبر 2025.. الزمالك ضد الإسماعيلي وبرشلونة أمام نيوكاسل

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 10:16

كتب : FilGoal

محمود جهاد - الزمالك - الإسماعيلي

يشهد اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 عدد من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة، في تمام الخامسة مساء.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف مودرن سبورت فريق إنبي على استاد القاهرة، وتذاع عبر أون سبورت 2.

بينما يستضيف بيراميدز فريق زد في تمام الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وأخيرا يستضيف الاتحاد السكندري فريق كهرباء الإسماعيلية في نفس التوقيت وتذاع عبر أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة ضيفا على نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق نابولي في نفس التوقيت على ملعب الاتحاد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري الزمالك الإسماعيلي دوري أبطال أوروبا
