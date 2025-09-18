سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء

أوضح دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد أنه تعرض للإهانة من جماهير ليفربول القريبة من مقعد المدير الفني طيلة اللقاء.

وخسر الروخيبلانكوس بنتيجة 3-2 من ليفربول في أولى مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدرب الأرجنتيني للطرد بعد مشادة جمعته مع أحد المشجعين عقب استقبال الهدف الثالث عن طريق فيرجيل فان دايك.

وقال المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد عبر موفيستار الإسبانية: "الجماهير سبتني طيلة المباراة من خلف مقاعد البدلاء، ولا أستطيع قول أي شيء لأنني المدرب، أسأت في رد الفعل، لكن تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة".

وأضاف "عندما يسجل خصمك هدفا ويستمر في إهانتك فالأمر ليس بتلك السهولة".

وأتم "الحكم تفهم موقفي وآمل أن يتمكن ليفربول من تحسين هذا الجانب، ويجب أن تكون هناك عواقب على الشخص الذي فعل ذلك، لكن عليّ أن أتحمل الإهانات والهدوء".

ورغم تقدم ليفربول في أول 6 دقائق بهدفين نظيفين بفضل تألق محمد صلاح الذي صنع هدفا في الدقيقة 4، وسجل في الدقيقة السادسة.

إلا أن أتليتكو مدريد نجح في إحراز هدف في الشوط الأول، قبل أن يتعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 81.