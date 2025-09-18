مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا

أًصبح جوزيه مورينيو أقرب من أي وقت من قيادة بنفيكا البرتغالي.

وأقيل مورينيو من تدريب فنربخشة التركي بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي على يد بنفيكا.

وأعلن بنفيكا إقالة برونو لاج بعدما تعرض للخسارة بنتيجة 3-2 من كاراباج الأذربيجاني في مفاجأة مدوية بأولى مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوزيه مورينيو عقب وصوله إلى لشبونة للصحفيين: "بنفيكا تواصل معي إذا كنت مهتما بتدريب الفريق، ومن المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا؟ ليس أنا".

وأضاف "عندما تم تقديم عرض لتدريب الفريق لم أتردد لأقول إنني مهتم، أود فعل ذلك".

و في حال تدريب النادي البرتغالي ستكون أول مباراة لمورينيو في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي فريقه السابق.

علما بأنه بدأ مسيرته التدريبية عام 2000 مع بنفيكا.

حضر روي كوستا رئيس بنفيكا المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بدلا من برونو لاج وأعلن خبر إقالته للصحفيين.

وتولى مورينيو تدريب فنربخشة في يوليو 2024.

وكان من المفترض أن يمتد تعاقد مورينيو مع فنربشخة حتى 30 يونيو 2026.

وقاد البرتغالي تدريب الفريق التركي في 62 مباراة وحقق 37 انتصار، وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 آخرين.

وقاد مورينيو خلال مسيرته أندية بنفيكا وبورتو وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيين، وإنتر ميلان وروما الإيطاليين، وريال مدريد الإسباني، وفنربخشة التركي.

وحصد مورينيو خلال رحلة تدريبه على بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع إنتر وبورتو، والدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي، بالإضافة إلى الثلاثية التاريخية مع إنتر الإيطالي.

كما حقق مورينيو بطولات أخرى، الدوري والكأس والسوبر الإسبانيين لقب واحد لكل بطولة مع ريال مدريد، والدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، ودوري المؤتمر مع روما.

وفاز مورينيو بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 4 مرات، 2003 مع بورتو، و2004 مع تشيلسي، و2009 مع إنتر، و2011 مع ريال مدريد.