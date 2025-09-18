بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ

الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 01:05

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي - بايرن ميونيخ

يرى كول بالمر لاعب تشيلسي أن فريقه يستحق تحقيق نتيجة أفضل أمام بايرن ميونيخ من الخسارة بنتيجة 3-1.

وخسر تشيلسي بنتيجة 3-1 من بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا.

بالمر عبر TNT سبورتس: "نستحق أكثر من ذلك للأمانة، بدأنا بشكل جيد وكانت لدينا فرص للتسجيل لكن عندما ترتكب خطأً في مستوى عالي سيكون من الصعب العودة".

أخبار متعلقة:
ماكينة كين تقود بايرن ميونيخ على تشيلسي بثلاثية مؤتمر كومباني - عن فرص مشاركة جاكسون أمام تشيلسي.. والتتويج بدوري الأبطال بايرن يفقد مدافعه أمام تشيلسي قذيفة كايسيدو لا تكفي.. برينتفورد يتعادل مع تشيلسي في ظهور جارناتشو الأول

وأضاف "أظهرنا أنه يمكننا المنافسة وأننا لم نأت لهنا من أجل التعلم".

وواصل "افتقدنا التركيز، ولم نتعامل بشكل جيد مع الفرص، وأظهرنا أننا يمكننا اللعب ضد واحد من أفضل فرق البطولة".

وأتم "تعلمنا من المباراة جيدا، ونحتاج أن نواصل المضي قدما من تلك الخطوة".

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ لـ 3 نقاط في المركز الثالث، فيما أصبح تشيلسي في المركز الـ 32 بدون نقاط.

وللموسم الـ 22 على التوالي يستهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري الأبطال بالانتصار كأطول سلسلة في تاريخ البطولة.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفا على بافوس القبرصي في الجولة الثانية.

فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج بنفيكا في الجولة الثانية.

تشيلسي بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا كول بالمر
نرشح لكم
سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس باريس سان جيرمان يستهل مشوار الدفاع عن لقب أبطال أوروبا باكتساح أتالانتا برباعية صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يضرب أتليتكو مدريد على الطريقة المفضلة ماكينة كين تقود بايرن ميونيخ على تشيلسي بثلاثية دخل قائمة العشرة الكبار.. صلاح يتجاوز هنري في قائمة هدافي دوري الأبطال كسر رقم جيرارد.. صلاح ثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري الأبطال انتهت في أبطال أوروبا - ليفربول (3)-(2) أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
سيميوني: تمت إهانتي طيلة 90 دقيقة.. لكن عليّ أن أتحلى بالهدوء ساعة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول سبب غياب رمضان صبحي أمام زد ساعة | الدوري المصري
التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية 2 ساعة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يستهل مشوار الدفاع عن لقب أبطال أوروبا باكتساح أتالانتا برباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع
/articles/513644/بالمر-نستحق-أكثر-من-ذلك-ضد-بايرن-ميونيخ