بالمر: نستحق أكثر من ذلك ضد بايرن ميونيخ

يرى كول بالمر لاعب تشيلسي أن فريقه يستحق تحقيق نتيجة أفضل أمام بايرن ميونيخ من الخسارة بنتيجة 3-1.

وخسر تشيلسي بنتيجة 3-1 من بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا.

بالمر عبر TNT سبورتس: "نستحق أكثر من ذلك للأمانة، بدأنا بشكل جيد وكانت لدينا فرص للتسجيل لكن عندما ترتكب خطأً في مستوى عالي سيكون من الصعب العودة".

وأضاف "أظهرنا أنه يمكننا المنافسة وأننا لم نأت لهنا من أجل التعلم".

وواصل "افتقدنا التركيز، ولم نتعامل بشكل جيد مع الفرص، وأظهرنا أننا يمكننا اللعب ضد واحد من أفضل فرق البطولة".

وأتم "تعلمنا من المباراة جيدا، ونحتاج أن نواصل المضي قدما من تلك الخطوة".

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ لـ 3 نقاط في المركز الثالث، فيما أصبح تشيلسي في المركز الـ 32 بدون نقاط.

وللموسم الـ 22 على التوالي يستهل بايرن ميونيخ مشواره في دوري الأبطال بالانتصار كأطول سلسلة في تاريخ البطولة.

وسيحل بايرن ميونيخ ضيفا على بافوس القبرصي في الجولة الثانية.

فيما يستضيف تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج بنفيكا في الجولة الثانية.