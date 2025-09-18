التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس

تفوق إنتر الإيطالي بنتيجة 2-0 على أياكس الهولندي في أولى مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي إنتر ماركوس تورام.

وتقدم إنتر بالهدف الأول في الدقيقة 42 برأسية تورام بعد عرضية هاكان تشالهان أوجلو.

وبعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني أضاف تورام الهدف الثاني برأسية وبعرضية أخرى من هاكان.

وأصبح تورام أول لاعب يسجل هدفين من رأسيتين في إنتر بعد هيرنان كريسبو والذي سجل في 2002 ضد أياكس على ملعبه أيضا.

ولأول مرة يفوز إنتر في مباراته الأولى من دوري الأبطال منذ موسم 2018-19 فمنذ التفوق على توتنام تعادل في 4 مباريات وخسر مرتين.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 3 نقاط في المركز الخامس قبل مواجهة سلافيا براج نهاية الشهر الجاري في سان سيرو.

فيما احتل أياكس المركز الـ 34 من أصل 36 بدون رصيد وقبل أن يحل ضيفا على مارسيليا الفرنسي.