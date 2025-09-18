التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس
الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 00:52
كتب : FilGoal
تفوق إنتر الإيطالي بنتيجة 2-0 على أياكس الهولندي في أولى مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.
سجل هدفي إنتر ماركوس تورام.
وتقدم إنتر بالهدف الأول في الدقيقة 42 برأسية تورام بعد عرضية هاكان تشالهان أوجلو.
وبعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني أضاف تورام الهدف الثاني برأسية وبعرضية أخرى من هاكان.
وأصبح تورام أول لاعب يسجل هدفين من رأسيتين في إنتر بعد هيرنان كريسبو والذي سجل في 2002 ضد أياكس على ملعبه أيضا.
إنتر يضيف الهدف الثاني#دوري_أبطال_أوروبا #انتر #أياكس pic.twitter.com/9ig6Fx27I8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 17, 2025
ولأول مرة يفوز إنتر في مباراته الأولى من دوري الأبطال منذ موسم 2018-19 فمنذ التفوق على توتنام تعادل في 4 مباريات وخسر مرتين.
الفوز رفع رصيد إنتر لـ 3 نقاط في المركز الخامس قبل مواجهة سلافيا براج نهاية الشهر الجاري في سان سيرو.
فيما احتل أياكس المركز الـ 34 من أصل 36 بدون رصيد وقبل أن يحل ضيفا على مارسيليا الفرنسي.